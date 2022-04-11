Окупанти використали у Маріуполі отруту невідомого походження: скинули з безпілотника

Російські загарбники скинули на Маріуполь отруту невідомого походження. Її використали проти українських військових й цивільних.

Це сталося ввечері 11 квітня близько 21:00. Відповідну інформацію захисники Маріуполя оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

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На що скаржаться постраждалі від отрути

Росіяни скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження. У постраждалих – дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром (розлад, який характеризується поганою стійкістю при ходьбі й раптовою втратою відчуття рівноваги). "Наслідки використання невідомої речовини уточнюються", – мовиться у повідомленні.

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Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило 24 каналу, що вірогідність використання росіянами хімічної зброї дуже висока.

Раніше окупанти погрожували застосуванням хімічної зброї проти оборонців Маріуполя. Вони прагнуть захопити завод "Азовсталь", який перебуває під контролем українських захисників.

"Треба розібратися з блокуванням цього заводу... А потім звернутися, думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як "викурити кротів зі своїх нір", – цинічно заявив російський бойовик Басурін.

Раніше Байден пригрозив реакцією

Ще наприкінці березня американський президент висловився щодо ймовірності застосування Росією хімічної зброї проти України. Байден стверджував, що реакція США та НАТО буде негайною, а наслідки для Москви – тяжкими. "Відповідь Альянсу залежатиме від характеру загрози", – зазначав політик.

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