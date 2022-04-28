Окупанти використовують аеродром Мелітополя для базування та польотів штурмової авіації

Російські окупанти використовують аеродром Мелітополя у власних цілях. Там ворог базує свою авіацію.

Окупанти базують у Мелітополі штурмові літаки, ударні вертольоти та транспортно-бойову авіацію. Про це повідомили в Генштабі 28 квітня.

Зверніть увагу Сьогодні Байден виступить із промовою на підтримку України, – Білий дім

Окупанти продовжують використання аеродрому Мелітополь для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8,

– мовиться в повідомленні.

На Донбасі ЗСУ збили 8 повітряних цілей

1 літак;

1 крилату ракету;

6 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зверніть увагу – Готується важливе рішення ЄС: Зеленський звернувся до українців 27 квітня: відео