Окупанти використовують фальш-цілі, – в ОК "Південь" розповіли, чи ефективна така тактика

Російські загарбники під час масованих ракетних атак все частіше використовують фальш-цілі. Однак ЗСУ знають про тактику ворога і успішно протидіють їй.

Як сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, така тактика ворога не ефективна. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За її словами, ворог все одно продовжує за допомогою фальш-цілей вишукувати наше ППО і намагатися спровокувати її роботу, щоб потім її уразити.

Але наразі ця робота неефективна,

– наголосила Гуменюк.

Яка ситуація на Півдні

Вона розповіла, що ситуація на Півдні складна. Проте наші Сили оборони продовжують контрбатарейну та контрдиверсійну боротьбу.

Наталія Гуменюк розповіла, що росіянам не допоможе те, що вони розташовують зброю поміж будинками місцевих. Адже там наші люди, які знають, як діяти в умовах партизанського руху. Керівниця пресцентру також пояснила ймовірність просування ворога на Півдні.

"Просунутись на Півдні їм вже не вдасться. По-перше, навіть географія нашої країни передбачає їм додаткові перепони – Дніпро, Дніпровський лиман", – заявила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що вороги вже намагались просуватись в напрямку островів, та ця робота не вдалась.

За минулу добу ЗСУ продуктивно відпрацювали, знищивши 8 одиниць техніки, включно з тією, яку вороги підтягнули на острови, намагаючись розгорнути там свої спостережні пункти. Наші бійці ліквідували й 14 ворогів.

Додамо, що російська армія продовжує втрачати на фронті тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу Сили оборони мінуснули 740 ворогів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 160 540 своїх вояк.