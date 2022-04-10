Окупанти викрали письменника Володимира Вакуленка в Ізюмі

Російські окупанти викрали письменника та волонтера Володимира Вакуленка в Ізюмі. Востаннє на зв'язок митець виходив ще 7 березня.

Про зникнення Вакуленка повідомила його ексдружина Ірина Новіцька. Вона наголосила, що підтвердилося те, про що вона підозрювала ще від кінця березня.

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Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної влади. Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома,

– заявила Новіцька.

Де наразі перебуває син подружжя – також невідомо. Новіцька припустила, що підставою для викрадення письменника могла стати його проукраїнська позиція та участь в АТО.

Творчість Вакуленка

Вакуленко є автором 13 книжок.

Від 2003 до 2006 входив до ізюмського літоб'єднання "Крем'янець".

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