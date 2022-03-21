Окупанти викрали журналістів у Мелітополі: прийшли додому і відвезли у невідомому напрямку

Редакція "МВ-холдингу" повідомила про викрадення їх журналістів окупантами. Росіяни вдерлись до них додому та відвезли у невідому напрямку.

У виданні повідомили про викрадення 4 журналістів: Юлії Ольховської, Любові Чайки, Михайла Кумока та Євгенії Борян.

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Сьогодні окупанти викрали низку журналістів та співробітників "МВ-холдингу",

– йдеться у повідомленні редакції.

У виданні також повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну редакція висвітлювала події, що відбувалися у Мелітополі та регіоні, займаючи проукраїнську позицію.

Зрозуміло, що це заважало ворогу у поширенні пропаганди, яку активно насаджували окупанти з моменту появи в місті. Тож редакція очікувала, що на журналістів та співробітників чинитимуть тиск.

І сьогодні це сталося. Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумка, який випускає редактору газети "Мелітопольські відомості" Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли у невідомому напрямку,

– повідомили у холдингу.

Викрадення не є чимось новим для окупантів. Таким чином вони намагаються залякати людей з проукраїнською позицією та домогтися співпраці.

Працівники видання закликали керівництво міста та країни, колег із української та світової преси виступити на захист мелітопольських представників преси.

До слова, сайт МВ – зазнав хакерської атаки і не працює.

Окупаційний режим у Мелітополі продовжує показувати своє справжнє обличчя,

– йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що журналістка "Громадського" Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває у полоні російських окупантів. За даним фактом в Офісі Генпрокурора розпочали кримінальне провадження.

Також окупанти у Мелітополі викрадали мера міста Іван Федоров. Він 6 днів перебував у полоні в російських загарбників.

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