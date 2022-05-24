Окупанти вимагають до 5 тисяч гривень у мелітопольців, які хочуть покинути місто

Українці, які опинилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, хочуть потрапити у міста, підконтрольні ЗСУ. Проте російські загарбники намагаються на них заробити – вороги вимагають до 5 тисяч гривень за дозвіл виїзду з Мелітополя.

Окрім цього, росіяни не пропускають без хабаря автомобілі з гуманітарною допомогою. Вони вимагають за це десятки тисяч гривень.

До теми Черга понад 400 машин: на блокпості окупантів у Василівці росіяни не пропускають цивільних

Росіяни не випускають цивільних з окупованих територій без хабаря

У Запорізькій ОВА розповіли, що російські окупанти намагаються заробити грошей на мирних жителях Мелітополя. При цьому вони погрожують цивільним зброєю.

З мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору,

– мовиться у повідомленні.

Водночас вже кілька днів немає можливості виїзду в напрямку обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара. На своєму блокпосту у Василівці вороги з невідомих причин не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Там утворилася черга з понад 400 автомобілів.

Окрім цього, з боку Запоріжжя чекають на проїзд автівки, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій області.

"Транспорт також не пропускають російські військові. За повідомленнями у соцмережах, проїхати можна лише заплативши хабар, розмір якого становить від 20 000 до 40 000 гривень", – додали в ОВА.

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