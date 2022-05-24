Окупанти вимагають до 5 тисяч гривень у мелітопольців, які хочуть покинути місто
Джерело:Запорізька ОВА
Українці, які опинилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, хочуть потрапити у міста, підконтрольні ЗСУ. Проте російські загарбники намагаються на них заробити – вороги вимагають до 5 тисяч гривень за дозвіл виїзду з Мелітополя.
Окрім цього, росіяни не пропускають без хабаря автомобілі з гуманітарною допомогою. Вони вимагають за це десятки тисяч гривень.
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Росіяни не випускають цивільних з окупованих територій без хабаря
У Запорізькій ОВА розповіли, що російські окупанти намагаються заробити грошей на мирних жителях Мелітополя. При цьому вони погрожують цивільним зброєю.
З мелітопольців, які хочуть покинути місто, російські військові вимагають на блокпостах від 3 до 5 тисяч гривень. Ті, хто не має таких грошей, приречені залишитися в заручниках у російських терористів, в умовах безробіття, дефіциту та терору,
– мовиться у повідомленні.
Водночас вже кілька днів немає можливості виїзду в напрямку обласного центру не лише з Мелітополя, а й Енергодара. На своєму блокпосту у Василівці вороги з невідомих причин не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Там утворилася черга з понад 400 автомобілів.
Окрім цього, з боку Запоріжжя чекають на проїзд автівки, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій області.
"Транспорт також не пропускають російські військові. За повідомленнями у соцмережах, проїхати можна лише заплативши хабар, розмір якого становить від 20 000 до 40 000 гривень", – додали в ОВА.
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Коротко про ситуацію на Запоріжжі
- На тимчасово захоплених територіях російські окупанти продовжують проводити заходи адміністративно поліцейського режиму. Зокрема, на Запоріжжі та Херсонщині загарбники створили 19 так званих "комендатур".
- Водночас під час спілкування з жителями Водяного росіяни не приховують, що відступатимуть. Однак окупанти також погрожують під час цього знищити село.
- Своєю чергою, місцеві жителі Василівки розповіли, що кількість загарбників в місті вже перевищила число цивільних. Росіяни, як завжди, грабують мирних українців. Окупанти забирають з будинків все, що їм подобається.
- У Мелітополі ж російські військові заради розваги переїхали легковик, у салоні якого затиснуло жінку. На щастя, вона вижила, однак потрапила до лікарні. А ось росіяни традиційно заперечують свою причетність до цієї події.
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