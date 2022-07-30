Окупанти випустили аж 3 ракети: мер Харкова показав моторошні фото училища у вогні
Джерело:телеграм Ігоря Терехова
росіяни вночі 30 липня двічі обстріляли Харків. Накрили вогнем навчальний заклад, там спалахнула масштабна пожежа.
По училищу випустили аж 3 ракети. Ймовірно, С-300. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він додав, що було 2 "прильоти".
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Наслідки удару по училищу
Внаслідок обстрілу росіян центральний корпус знищено. Терехов зазначив, що пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися.
Пожежа в училищі / Фото з телеграму Ігоря Терехова
Рятувальники загасили займання / Фото з телеграму Ігоря Терехова
В землі утворилась вирва
Другий "приліт" був у районі Холодної гори. Снаряди влучили у землю, тож ніхто не постраждав. Руйнувань немає, але в прилеглих будинках повилітали шибки.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок удару в землі утворилась величезна вирва. Він додав, що, за попередніми даними правоохоронців, вночі та зранку по місту випустили понад 5 ракет РЗК С-300.
Наслідки обстрілу Харкова / Фото з телеграму Олега Синєгубова:
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