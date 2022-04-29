Окупанти вивезли з Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ, які потрібні для лікуванні тяжкохворих

Радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти вивезли з міста частину апаратів ШВЛ, які вціліли. Це також прокоментував мер Маріуполя.

Апарати ШВЛ потрібні для лікування важкохворих пацієнтів, зокрема хворих на коронавірус.

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Окупанти вкрали апарати ШВЛ з Маріуполя

Про це розповіли люди, які досі перебувають у заблокованому місті. Андрющенко повідомив, що загарбники після депортації 4 лікарні та запеклих боїв поблизу розібрали завали та виявили обладнання, яке було у медзакладі. Наприклад, апарати ШВЛ, які ворог вирішив привласнити.

Наші джерела розповідають, що Пушилін дуже хотів в Донецьк. Однак тік-ток росгвардія дуже швидко натякнула, що Донецьк може і зачекати,

– додав радник мера Маріуполя.

Цю ситуацію також прокоментував мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, окупанти не лише знищили місто, вбили понад 20 тисяч цивільних, ще й почали красти те, що вціліло.

Бойченко наголосив, що це мародерство та воєнний злочин. Він також додав, що останні 8 років вони активно розвивали кожну сферу міста, а особливу увагу приділяли саме медицині.

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