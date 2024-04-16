Окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами": скільки БпЛА було збито вночі

У ніч на 16 квітня російські війська випустили по території України 9 ударних дронів типу "Шахед". Випускали БпЛА із мису Чауда, що в Криму.

Усі дев’ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони. Бойово робота відбувалася в декількох областях України.

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Окупанти випустили по Україні 9 "Шахедів"

Уночі російські війська випустили 9 ударних безпілотників типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму.

Усі дев’ять "шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України,

– розповіли у Повітряних силах.

Олещук додав, що бойова робота проводилася в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Скільки "Шахедів" знищили / Інфографіка Повітряних сил

У Силах оборони півдня України розповіли, що в їх операційній зоні вдалося збити 4 баражуючих снаряди.

"2 збито на Херсонщині та по 1 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині, решту баражуючих снарядів наздогнали і ліквідували наші колеги.", – зазначили там.

Також вони підкреслили, що влучань недопущено.