Окупанти вкрали третину контейнерів для ремонту обладнання на ЧАЕС

Російські окупанти покинули зону Чорнобиля. Щоправда, додому вони понесли не лише опромінення.

Після відходу з ЧАЕС усе обладнання працює у звичному режимі, але інструментів для його обслуговування поменьшало.

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Крадіжка обладнання

Як повідомили в Енергоатомі, ворожі солдати вкрали 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту, а також запчастинами, які необхідні для ЧАЕС.

Окрім того, окупанти забрали нацгвардійців, яких тримали у полоні.

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