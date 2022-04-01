Окупанти вкрали третину контейнерів для ремонту обладнання на ЧАЕС
1 квітня 2022 , 15:27Читать новость на русском
Джерело:Енергоатом
Російські окупанти покинули зону Чорнобиля. Щоправда, додому вони понесли не лише опромінення.
Після відходу з ЧАЕС усе обладнання працює у звичному режимі, але інструментів для його обслуговування поменьшало.
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Крадіжка обладнання
Як повідомили в Енергоатомі, ворожі солдати вкрали 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту, а також запчастинами, які необхідні для ЧАЕС.
Окрім того, окупанти забрали нацгвардійців, яких тримали у полоні.
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