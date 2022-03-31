Окупанти вкрали українське зерно та вже могли його реалізувати, – Мінагрополітики

У Мінагрополітики повідомили, що окупанти викрали зерно, яке мало направлятись в країни Близького Сходу. Наразі про точну долю цього зерна говорити складно, адже відстежити його неможливо.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Він зазначив, що окупанти, швидше за все, переписали на зерно документи.

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Окупанти вже могли реалізувати зерно

Вони (окупанти – 24 канал) просто, як злодії, реалізували від імені своєї країни,

– пояснив Висоцький.

Заступник міністра зауважив, що Україна історично експортувала близько 70% своєї сільськогосподарської продукції. Він навів приклад з кукурудзою, якої на складах 13 мільйонів тонн, а для внутрішнього споживання потрібно близько 6 мільйонів тонн на рік. Схожа ситуація і з пшеницею.

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