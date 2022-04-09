Окупанти вкрали їжу у тварин в харківському екопарку

Російські "визволителі" займаються мародерством не лише серед людей. В ніч на 9 окупанти обікрали тварин з Харківського "Фельдман ЕкоПарк".

Російські окупанти базуються зовсім недалеко від екопарку. Вочевидь вони не вигадали нічого кращого, ніж обікрасти беззахисних тварин.

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Про ситуацію розповів заступник міського голови Харкова Михайло Лисенко. "Оркам" пощастило, що власники екопарку годують тварин овочами, а не лише кормом.

Сьогодні вночі вони сперли у наших тварин моркву, буряк і капусту. Я не маю емоцій,

– написав Лисенко.

Ситуація у парку залишає бажати кращого: основне

Нагадаємо, що "рашисти" неодноразово обстрілювали цей екопарк. Парк майже знищено, вольєри й вся інфраструктура – зруйновані.

На щастя, власники швидко знайшли, куди вивезти тигрів та гепардів. Інакше їх би довелось просто приспати. Також за допомогою наших ЗСУ з парку вдалося врятувати кенгуру.

Багато тварин порозбігалися через зруйновані вольєри. Зокрема у мережі поширювали відео з дикобразом, який сам спустився в бомбосховище до людей.

Клітки з левами цілі. Поки що вони перебувають у парку. Волонтери та власники парку усіма силами намагаються вивезти тварин.

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