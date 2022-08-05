Шабаш на крові та кістках: окупанти влаштували рок-концерт на руїнах "Азовсталі"

Щодня окупанти вперто доводять, що їхньому цинізму немає меж. Наприклад, загарбники влаштували концерт на руїнах заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Для цієї ганьби окупанти зробили імпровізовану сцену біля заводу, який став символом української незламності. Саме там і провели те, що вони називають "концертом".

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Жалюгідне видовище у Маріуполі

Про плани провести це жалюгідне видовище 24 каналу повідомили мешканці Маріуполя напередодні цього.

На цьому "концерті" окупантів та псевдоволонтерів розважав гітарист, який співав на фоні зруйнованого заводу. Однак найбільшою ганьбою стало відкриття "штабу відновлення", на яке приїхали ватажок бойовиків деніс пушилін і віцепрем’єр росії марат хуснуллін.



Окупанти та псевдоволонтери на "концерті" на "Азовсталі" / Фото Маріупольської міської ради

Головне про бої на "Азовсталі"

З перших днів повномасштабного вторгнення окупанти атакували Маріуполь, а згодом взяли місто в блокаду. Наші воїни мужньо стримували ворога, попри його перевагу в живій силі та артилерії. Згодом наші захисники та захисниці закріпилися на заводі "Азовсталь". Окупанти щоденно обстрілювали завод та скидали на нього надважкі бомби.

У травні наші військові отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти свої життя. Понад 2 тисячі наших захисників евакуювали на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених. Однак 28 липня окупанти влаштували теракт в Оленівці та вбили 40 українських полонених, у тому числі захисників "Азовсталі". Генпрокурор Андрій Костін 1 серпня повідомив, що, за попередніми висновками експертів, російські окупанти застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю.

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