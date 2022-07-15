Окупанти влучили по двох найбільших університетах Миколаєва

Ворог зранку 15 липня обстріляв Миколаїв. Загарбники випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах міста.

Моторошну новину повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він також оприлюднив відео моменту "прильотів".

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Кім констатував, що тепер росіяни атакують нашу освіту.

Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія є тим, ким вона є насправді, – терористом,

– підкреслив глава Миколаївської ОВА.

Наслідки удару по Миколаєву:: дивіться відео

Окупанти навмисно били по великому скупченню людей

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

Цього разу рашисти вгатили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей. Справжні терористи,

– наголосив він.

Ворог знищує Миколаїв

Російські загарбники щоденно обстрілюють Миколаїв. Неспокійним для містян став також ранок 15 липня, адже розпочався він з вибухів і повітряної тривоги. Об 07:58 Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміло понад 10 вибухів.

Додамо, що під ранок 14 липня ворог вже атакував Миколаїв. Тоді по місту окупанти випустили відразу 9 ракет. Усі вони влучили у цивільну інфраструктуру.

Зауважимо, що у ту ніч мешканців області тричі підіймали повітряні тривоги. І саме під час останньої ворог здійснив підступний і цинічний обстріл. Він випустив ракети, зокрема із зенітно-ракетної системи С-300.

Як минула доба на Миколаївщині

Віталій Кім зранку 15 липня повідомив, що: