Окупанти вдарили по Миколаєву: попередньо – у будинок, під завалами люди

Російські окупанти обстріляли житловий район Миколаєва. Попередньо – влучили у житловий будинок. Є постраждалі, зокрема 16-річна дитина.

Серед потерпілих 16-річна дитина

Під завалами будинку опинились люди. На місці події працюють рятувальники. Про це повідомила голова Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганна Замазєєва. Вона також розповіла про те, що уже відомо про перших постраждалих.

Увага Закривати Миколаїв плануємо через тиждень – два, – Кім

16-річна дитина. Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок. Під завалами люди,

– зазначила Ганна Замазєєва.

росіяни атакували ввечері

Окупанти обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Замазєєва наголосила, що ворог поцілив по району, де завжди людно.

"На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", – додала чиновниця.

Сигнал повітряної тривоги оголосили в області близько 17:50, а вже о 18:18 місцеві жителі повідомили про звуки вибухів та дим у небі над одним із районів Миколаєва.

Мер підтвердив вибухи: попередньо – двоє поранених

Сьогодні (мовиться про 23 липня – 24 канал) увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва,

– написав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва пояснив, що:

пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі;

всі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС;

попередньо відомо про двох поранених, серед них – підліток.

"Наразі збираємо більш детальну інформацію про руйнування та постраждалих", – запевнив посадовець.

Миколаїв планують закрити найближчим часом

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що вже через 1 – 2 тижні Миколаїв на кілька днів закриють. Це потрібно для того, щоб виловити в місті колаборантів.

Удари по місту й області не припиняються. Ворог сьогодні уже атакував Миколаїв зранку. Окупанти влучили в один з продовольчих складів.

Більше про закриття Миколаєва дивіться у відео: