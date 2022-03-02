Окупанти вночі обстріляли Херсонську міськраду, – мер міста

У ніч проти 2 березня російські війська обстріляли Херсонську міську раду. На щастя, всі вціліли.

Мер міста просить людей не виходити на вулицю. Адже таким чином місцеві можуть спровокувати дії ворога. Про це він повідомив 2 березня.

Зверніть увагу Цієї ночі була наша перша наступальна операція під назвою "Циган", – глава Миколаївської ОДА

Минулого вечора, коли ми з командою були в мерії, будівлю обстріляли. Всі живі. Але я вас знову прошу: не виходьте з дому. Не провокуйте стрілянину своїми діями та поведінкою. Ми знаходимося в дуже важкій ситуації, нам не потрібно її ускладнювати,

– каже Колихаєв.

Мер Херсона каже, що наразі шукатиме вихід, як забрати з руїн загиблих. Також він постарається вирішити проблему з постачанням газу, світла, теплої води там, де це обірвали.

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