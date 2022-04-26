Окупанти вночі обстріляли Миколаїв: від осколкового поранення загинув чоловік

Російські окупанти вночі обстрілювали Миколаїв. Через це у власному будинку загинув чоловік.

Детальну інформацію щодо наслідків нічних атак з'ясовують. Про це повідомлення 24 канал з посиланням на зведення ОВА для Офісу Президента.

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Чоловік загинув у власному будинку

Загиблий чоловік зазнав осколкового поранення під час обстрілів. Через це він загинув у власному будинку.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Через це постраждали двоє людей, 1 з яких – дитина.

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26 квітня Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів з І групою резус (+), ІІІ групою резус (-) та IV групою резус (+) та (-).Адреса: провулок Радіо, 2.Початок роботи: із 8:00.