Окупанти вночі обстріляли Новодружеськ на Луганщині: зруйновані будинки, місто без газу

У ніч проти 20 квітня окупанти обстріляли Новодружеськ, що розташований неподалік Лисичанська. Російські загарбники цинічно відкрили вогонь по житлових будинках.

Як повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, внаслідок обстрілу будинки залишилися без газу через пошкоджений газопровід.

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У двох будинках в центральній частині міста спалахнула пожежа. Скільки ще пошкоджено уламками та вибуховою хвилею – встановлюють.



Окупанти вночі обстріляли Новодружеськ / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Яка ситуація на Луганщині

Крім того, декілька разів за ніч ворог також обстріляв місто Гірське. Тим часом у Лисичанську вдалося розмінувати ще 3 багатоповерхівки.

Вчора піротехнічними розрахунками ДСНС у Лисичанську перевірено 10 будинків, які раніше опинялися під обстрілами. У семи з них залишків вибухонебезпечних предметів не знайдено. Своєчасно виявили нерозірвані реактивні снаряди в трьох будинках. Тепер там безпечно, якщо можна так сказати,

– пояснив Гайдай.

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