Окупанти вночі обстріляли Очаків: під вогнем опинились і інші міста Миколаївщини

Ворожі війська посилено обстрілювали Миколаївщину в ніч з 30 на 31 травня. Дісталося й Очакову: через російські удари частина місцевих жителів залишилась без газо- та електропостачання.

Про удари ворога за попередню добу розповіли у Миколаївській ВЦА. Там зазначили, що Очаків потрапив під обстріл близько 23:00, постраждалих немає.

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Від ворожого обстрілу постраждали житлові будинки

Внаслідок удару руйнувань зазнала житлова інфраструктура, зокрема, пошкодило вікна у помешканнях місцевих жителів. Деякі райони міста довелось відключити від газо- та електропостачання.

Не минув спокійно вечір напередодні і в селищі Луч Шевченківської громади. Там, на жаль, без постраждалих не обійшлось. Майже всі села цієї громади обстрілювали протягом дня.

Під удар потрапив і Миколаїв

Вранці 30 травня ворог обстріляв також передмістя та околиці Миколаєва. Окупанти гатили з далекобійної ствольної артилерії по житлових кварталах та промислових об'єктах міста. Одна людина отримала поранення.

Снаряди падали на подвір'я

Снаряди буквально падали на подвір'я приватних будинків. На одній з вулиць окупанти поцілили прямо у водогін, отож наразі систему доводиться лагодити.

Вдень 30 травня під обстріл ворога потрапив приватний будинок, у якому були двоє дітей та бабуся з дідусем. Літній чоловік з травмами потрапив до лікарні, а його домівку зруйновано. Також пошкодило ще 10 будівель.

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Також росіяни обстрілювали Галицінську, Інгульську та Широківську громади. Десятки будинків те фермерське господарство – зруйновані.

Обстріли Миколаївщини: останні новини

30 травня російські військові поцілили ракетою "Точка-У" по місту Новий Буг. Про жодні військові цілі й не мовилось: постраждала житлова забудова та офісні приміщення.

Мер Нового Бугу наголосив: паніки після обстрілів серед місцевого населення немає, проте руйнування – дуже значні.

А ще кілька днів тому ворог гатив по обласному центру Миколаївщини з артилерії. Загинула жінка, ще кілька людей отримали травми.

Тим часом на Півдні росіяни намагаються укріпитись на зайнятих позиціях: вони посилено будують укріплення.

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