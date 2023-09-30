Окупанти вночі вдарили по Краматорську ракетами: є постраждалий та руйнування

У ніч на 30 вересня росіяни атакували територію України не лише ударними дронами "Шахед", а й ракетами. Так, ворог завдав ракетного удару по Краматорську Донецької області.

Як повідомили в міській військовій адміністрації, Росія завдала 2 ракетних удари по місту. Відомо щонайменше про 1 поранену людину.

Читайте також Росіяни вдарили ракетами по коксохімічному заводу в Авдіївці: там палає нафталін

Ударили по гуртожитку й автостоянці

У ніч на 30 вересня війська Росії завдали 2 ракетні удари по Краматорську. Наразі триває ліквідація наслідків терористичної атаки росіян.

Пошкоджено автостоянку з 20-ма авто та гуртожиток. Одну людину поранено,

– мовиться у повідомлені.

У МВС показали наслідки обстрілів Краматорська на Донеччині.

Донеччина після удару / Фото МВС України

Донеччина перебуває під постійними обстрілами ворога. Так, в Донецькій ОВА повідомили, що протягом доби 28 – 29 вересня росіяни завдали 21 удар по цивільному населенню області. Наразі поліція зібрала докази воєнних злочинів. Загалом ворог атакував 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Часів Яр, селища Курдюмівка, Нью-Йорк, Петрівка, села Біла Гора, Костянтинопіль, Стінки.

Для терористичних ударів по населенню ворог застосував авіабомби "КАБ-500", "КАБ-250", "КАБ-100", ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерію, міномети.

"Пошкоджено 41 цивільний об'єкт – 29 житлових будинків, АЗС, магазин, кафе, училище, підприємство, ангари, комбайн, автомобіль, трансформатор. По Костянтинівці окупанти вдарили трьома керованими авіабомбами "ФАБ", поранили трьох людей. Пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, щонайменше 6 приватних осель, кафе, магазин. Крім того, після опівночі російські війська завдали по місту удару ракетою "С-300". Руйнувань зазнали склади, будівля комунального господарства", – повідомили в Донецькій ОВА.

У Краматорську нерозірвана ракета застрягла у дорозі

Росіяни 2 вересня завдали ракетного удару по Краматорську. Ворог використав для цинічної атаки реактивну систему залпового вогню.

Відомо, що одна ракета не розірвалася й застрягла посеред дороги. Ще один нерозірваний снаряд влучив у будинок – ракета пробила дах двоповерхівки та застрягла на кухні першого поверху.

Один з російських снарядів влучив у місцеве кладовище у Краматорську. Вибуховою хвилею вивернуло могили на цвинтарі.

Під час атаки 2 вересня дивом минулося без загиблих і постраждалих.