Окупанти вночі здійснили 66 обстрілів Харківщини: били зі "Смерчів", "Градів" і танків

Росіяни за ніч на 11 квітня 66 разів обстріляли Харківську область. Окупанти гатили зі "Смерчів", "Градів" і танків.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону розповів про поточну ситуацію в області, повідомляє 24 канал.

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Ворог вночі обстрілював Харківщину

Щодо обстрілів, які були цієї ночі, то їх зафіксували приблизно 66. З реактивних систем залпового вогню – "Градів" та "Смерчів", танків,

– повідомив Синєгубов.

Глава ОВА наголосив, що ворог гатив саме по житлових будинках, де немає жодних військових об'єктів. Знову постраждали житлові квартали П'ятихаток, Салтівки, Олексіївки, районів ХТЗ, Холодної Гори.

Бої вели по Дергачівсьому напрямку.

Є загиблі та поранені

Протягом 10 квітня на Харківщині загарбники вбили 11 мирних жителів, серед яких – 7-річна дитина. Крім того, ще щонайменше 16 людей зазнали поранення, вони у лікарні.

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