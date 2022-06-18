Окупанти вперлися на півночі Харківщини, але отримали на горіхи, – Арестович

Російські війська намагалися встановити слабкі місця оборони ЗСУ на півночі Харківщини. Проте згодом отримали жорстку відсіч, тому план можна вважати проваленим.

Детально описав ситуацію в регіоні радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його слова в ефірі ютубу "Фейгин Live".

Зауважте ЗСУ – за 15 – 18 кілометрів від Херсона: Арестович заявив про контрнаступ

Куди намагалися наступати на Харківщині

За словами радника, зараз російські війська на цьому напрямку вже не мають ні можливостей, ні ресурсів, щоб ефективно просуватися. Тому, ймовірно, вони не будуть цього робити, поки не прийде якесь підсилення. Водночас це дає значно ширші можливості українським воїнам, які працюють у регіоні.

Вони (росіяни – 24 канал) вперлися на півночі Харківської області. намагалися рухатися, скоріше розвідкою, щоб розвідати, де слабкі місця нашої оборони. Отримали там на горіхи та задумалися,

– сказав Арестович.

Він зазначив, що ці невеликі спроби наступальних операцій велися за двома напрямками:

на село Руська Лозова;

від села Тернова на село Байрак.

Радник вважає, що це був рух у бік Рубіжного. Проте прорвати оборону ворог так і не зміг.

Згадав про звільнення Дмитрівки

У цей день стало відомо про те, що ЗСУ змогли повністю витіснити російські війська з населеного пункту Дмитрівка на Харківщині. Арестович акцентував, що це вже дуже близько до Ізюму, тому такий здобуток є дуже хорошим сигналом.

Однак Ізюмське угруповання ворога продовжує наступ у бік міста Барвінкове. Там атакують одразу кілька сіл. Ймовірно, це потрібно росіянам для того, щоб мати кращі позиції в атаках на Сєвєродонецьк.

У Сєвєродонецьку відновилися активні бої

Російські війська поновили активні спроби взяти під контроль Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Там почалися вуличні бої, яких певний час майже не було. Окрім цього продовжуються артилерійські обстріли міста й зараз Росія туди стягує додаткові РЗСВ.

Українські воїни продовжують тримати мужню оборону. Вони протистоять росіянам, які значно перевищують їх за кількісними показниками. "Вони не закінчуються. Як таргани лізуть з усіх щілин", – описав атаки росіян у місті голова Луганської ОВА.

До теми – на іншій частині Харківщини готується наступ: дивіться відео