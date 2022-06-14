Окупанти вранці вдарили по житлових будинках на Дніпропетровщині

Російські окупанти щоденно обстрілюють українські міста та села, цілячи по цивільній інфраструктурі. Чимало дістається Дніпропетровській області.

У ніч на вівторок, 14 червня, під обстріли потрапили два райони Дніпропетровської області – Криворізький та Синельниківський.

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Для обстрілів окупанти використали ракетні системи залпового вогню "Ураган". Саме з них обстріляли Апостолівську та Покровську громади.

У Покровській громаді внаслідок обстрілів пошкоджені будинки. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

У Криворізькому районі ввечері 13 червня окупанти вдарили по Малій Костромці. Руйнувань вдалося уникнути, адже ворожі снаряди впали на околиці села. А вже вночі противник поцілив по прикордонним територіям Апостолівської громади. На щастя, обійшлося без втрат і без руйнувань.

За попередніми даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, люди під час обстрілів не постраждали.

На місці обстрілу працюють піротехніки – обстежують територію.

Щоденний обстріл Дніпропетровщини

Російські окупанти безперестанку обстрілюють територію Дніпропетровської області. Так, 13 червня місцева влада підтвердила обстріли житлових кварталів Зеленодольської громади. Тоді у Зеленодольську поцілили по центру міста, внаслідок чого одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення.

Дісталося тоді й Великій Костромці. На щастя, вдалося обійтися без жертв, але були пошкоджені будинки, а села – частково без світла. Окрім того, території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

12 червня ворог вирішив обстрілювати ці райони не вночі, а посеред дня. Уникнути жертв не вдалося – у Покровській громаді загинула жінка. Також був зруйнований будинок.

У Зеленодольській громаді в цей день внаслідок обстрілу РСЗВ "Ураган" сталося займання у міському парку. Вогонь рятувальники утихомирили. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Варто відзначити, що в Зеленодольську розміщена Криворізька ТЕС. І місто вже не вперше піддається обстрілу зі сторони окупантів. Ця громада на кордоні між Дніпропетровською та Херсонською областями неподалік від берега Дніпра. Населенні пункти поруч у Херсонській області є під російською окупацією.

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