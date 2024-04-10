Окупанти ввечері знову запустили "Шахеди": у кількох областях повітряна тривога

10 квітня 2024, 22:46
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Російські військові ввечері 10 квітня запустили дрони-камікадзе. Відомо, що у низці регіонів оголосили повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки "Шахедами".

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 10 квітня надійшла інформація про те, що російські загарбники знову запустили "Шахеди". Якщо у вашій області оголосили повітряну тривогу – негайно переходьте до укриття і не покидайте його до відбою.

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В яких областях загроза атаки "Шахедами"

 
23:48 Станом на цю хвилину повітряну тривогу також оголосили на Полтавщині та Кіровоградщині.23:35 На Одещині лунають вибухи. Місцеві ЗМІ пишуть, що ППО працює по "Шахедах" у регіоні.23:25 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області.23:21 глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців: "Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!"

23:15 Повітряні сили пишуть:

  • Групи БпЛА з Херсонщини, курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курсом на Харківщину.
  • Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
23:13 Станом на цю хвилину повітряну тривогу також оголосили на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині.23:07 Повітряні сили пишуть, що група БпЛА з Херсонщини летить у північно-західному напрямку.22:51 У Повітряних силах уточнили, що БпЛА фіксують південніше Павлограда Дніпропетровської області. Курс – північний.22:50 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині.22:25 Повітряні сили зазначили, що Запорізька та Дніпропетровська області під загрозою атаки "Шахедами".

Окупанти вночі атакували "Шахедами"

  • Звернімо увагу, що в ніч проти 10 квітня російські військові також тероризували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що російські загарбники запустили 17 "Шахедів". Також випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.
  • Як зазначили зранку у Повітряних силах, до відбивання удару долучилися підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Всього вдалося збити 14 "Шахедів" на Миколаївщині та Одещині.
  • Також відомо, що 9 квітня близько 20:00 знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Їх ворог випустив на Одесу.

Автор: Назарій Лазур