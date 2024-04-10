Окупанти ввечері знову запустили "Шахеди": у кількох областях повітряна тривога

Російські військові ввечері 10 квітня запустили дрони-камікадзе. Відомо, що у низці регіонів оголосили повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки "Шахедами".

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 10 квітня надійшла інформація про те, що російські загарбники знову запустили "Шахеди". Якщо у вашій області оголосили повітряну тривогу – негайно переходьте до укриття і не покидайте його до відбою.

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В яких областях загроза атаки "Шахедами"

Станом на цю хвилину повітряну тривогу також оголосили на Полтавщині та Кіровоградщині.На Одещині лунають вибухи. Місцеві ЗМІ пишуть, що ППО працює по "Шахедах" у регіоні.Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області.глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців: "Одеса та Одеський район, прошу всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!"

23:15 Повітряні сили пишуть:

Групи БпЛА з Херсонщини, курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курсом на Харківщину.

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

Окупанти вночі атакували "Шахедами"

Звернімо увагу, що в ніч проти 10 квітня російські військові також тероризували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що російські загарбники запустили 17 "Шахедів". Також випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.

Також випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму. Як зазначили зранку у Повітряних силах, до відбивання удару долучилися підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Всього вдалося збити 14 "Шахедів" на Миколаївщині та Одещині.

на Миколаївщині та Одещині. Також відомо, що 9 квітня близько 20:00 знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Їх ворог випустив на Одесу.

Станом на цю хвилину повітряну тривогу також оголосили на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині.Повітряні сили пишуть, що група БпЛА з Херсонщини летить у північно-західному напрямку.У Повітряних силах уточнили, що БпЛА фіксують південніше Павлограда Дніпропетровської області. Курс – північний.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині.Повітряні сили зазначили, що Запорізька та Дніпропетровська області під загрозою атаки "Шахедами".