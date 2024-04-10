Окупанти ввечері знову запустили "Шахеди": у кількох областях повітряна тривога
10 квітня 2024, 22:46Читать новость на русском
Російські військові ввечері 10 квітня запустили дрони-камікадзе. Відомо, що у низці регіонів оголосили повітряну тривогу у зв'язку з загрозою атаки "Шахедами".
Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Пізно ввечері 10 квітня надійшла інформація про те, що російські загарбники знову запустили "Шахеди". Якщо у вашій області оголосили повітряну тривогу – негайно переходьте до укриття і не покидайте його до відбою.
Читайте також Окупанти вдарили балістикою по транспортних об’єктах на Одещині: загинула 10-річна дівчинка
В яких областях загроза атаки "Шахедами"
23:15 Повітряні сили пишуть:
- Групи БпЛА з Херсонщини, курсом на Криворізький район Дніпропетровщини.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курсом на Харківщину.
- Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.
Окупанти вночі атакували "Шахедами"
- Звернімо увагу, що в ніч проти 10 квітня російські військові також тероризували Україну дронами-камікадзе. Відомо, що російські загарбники запустили 17 "Шахедів". Також випустили дві крилаті ракети "Іскандер-К" та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.
- Як зазначили зранку у Повітряних силах, до відбивання удару долучилися підрозділи Повітряних сил ЗСУ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Всього вдалося збити 14 "Шахедів" на Миколаївщині та Одещині.
- Також відомо, що 9 квітня близько 20:00 знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Їх ворог випустив на Одесу.