Окупанти вже не вірять у свої техніку та зброю: щоб вижити в Україні звертаються до ворожок

І смішно, і грішно. Військові "другої за силою армії світу" вже просять про допомогу шаманів і ворожок. Адже протистояти українській армії вони просто не можуть.

Про це свідчить одна з перехоплених співробітниками СБУ розмова окупанта з його матір'ю. Російський військовий зателефонував їй, щоб та попрохала знайому ворожку провести цілий обряд "захисту".

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Мама порадила покласти георгіївську стрічку до кишені

Як зазначає речник СБУ Артем Дехтяренко, окупант просить маму, щоб ворожка провела спеціальний обряд. Він, за переконаннями військового, повинен врятувати його від українських снарядів.

Матір, звичайно ж, проявила максимум турботи. Своєму синові вона порекомендувала покласти до кишені ще й георгіївську стрічку. Мовляв, то найліпший оберіг на всі випадки життя. Але син зізнався, що вже буквально обмотався ними. Головне, щоб не вдушився від такого сильного бажання захиститися.

У СБУ звертаються до кожного російського загарбника та його рідних.

Не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний,

– наголосив Дехтяренко.

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