Окупанти взяли в полон мера Великобурлуцької громади на Харківщині – Віктора Терещенка

Сьогодні окупанти продовжили свої терористичні дії проти цивільних українців. Вони взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, Терещенка викрали з робочого місця.

Росіяни програють війну. Від свого безсилля чинять злочини проти мирного населення. Це ганебний злочин,

– написав Синєгубов.

Він зазначив, що влада буде робити все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, в тому числі і Великобурлуцької громади.

Окупанти все частіше вдаються до терору проти цивільного населення. В списках викрадених російськими військовими є мери міст, активісти та навіть священники.

Викрадення окупантами напередодні

13 березня зранку у Запорізькій області в місті Дніпрорудному викрали мера Євгена Матвєєва. У Мелітополі викрали мера Івана Федорова, а також громадську активістку Ольгу Гайсумову.

На Донеччині в окупованому Бердянську у помешканні священника Олега Ніколаєва озброєні автоматами військові РФ провели обшук. Його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.

16 березня окупанти викрали мера міста Скадовська Олександра Яковлева та його заступника Юрія Палюха. Окрім цього у той же день відому волонтерку та парамедика Юлію Паєвську, яка більш відома як "Тайра", разом із водієм взяли у полон у Маріуполі.