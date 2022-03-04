Окупанти, які зазнають втрат при просуванні в глиб території України, почали діяти підступніше
4 березня 2022 , 00:55Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники намагаються просунутися в глиб території України та зазнають втрат. Однак вони почали діяти більш підступно.
Окупанти продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
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Ворог використовує житлові будинки для розміщення стоянок техніки та обладнання позицій.
А також військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі, завдаючи ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст,
– додали у Генштабі ЗСУ.
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