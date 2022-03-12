Окупанти за минулу добу понад 30 разів обстріляли міста на Луганщині: є загиблі й поранені

Протягом 11 березня росіяни більш ніж 30 разів обстріляли міста Луганської області. У результаті ворожих атак серед мирного населення є поранені та загиблі.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про наслідки атак ворога на Луганщину. На жаль, є жертви, а також зруйновані будівлі.

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Наслідки обстрілів міст Луганщини

За 11 березня окупаційні війська 32 рази обстрілювали міста Луганщини,

– повідомили у міністерстві.

На жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі.

Крім того, загарбники пошкодили багатоповерхові та приватні будинки у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому. У деяких будинках через обстріли спалахнули пожежі.



Росіяни гатять по містах Луганщини / Фото Нацполіції

У місті Золоте ворожим вогнем пошкоджено газопровід. Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі та фіксують всі факти воєнних злочинів.

Протягом дня 11 березня спільні екіпажі патрульних та співробітників поліції Лисичанська доставили гуманітарну допомогу до укриттів, де люди переховуються від обстрілів.



Допомога місцевим жителям / Фото Нацполіції

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