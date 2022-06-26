Окупанти за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ з південного напрямку

Россійські загарбники за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ. Ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру у районах міста.

Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 26 червня. Українські захисники та захисниці вже 123 доби обороняють рідну землю від російських загарбників.

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На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Російські загарбники обстріляли цивільну та військову інфраструктуру у районах:

Лисичанська;

Верхньокам'янки;

Лоскутівки.

Російські ДРГ готуються до подальших дій

За даними Генштабу ЗСУ, російські ДРГ готуються до подальших дій на території України. Ймовірно, їх хочуть перекинути в Україну – на Волинський та Поліський напрямок.

Раніше у МВС попередили, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи. Ворог хоче розфокусувати та відтягнути наших військових.

Що відбувається на інших напрямках

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Зокрема, на Харківському напрямку ворог обстрілював з танків та артилерії райони таких населених пунктів:

Руські Тишки;

Чепіль;

Чугуїв;

Золочів;

Мосьпанове.

Також ворог обстрілював на Слов'янському напрямку райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне.

Українські захисники та захисниці відбили штурми російських окупантів у районах Долини, Курульки та Мазанівки.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати ворогу значних втрат. Станом на 26 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 34 850 ліквідованих окупантів. Окрім того, відомо, що вдалося знищити: