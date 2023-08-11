Бояться повернення свободи до Криму: як окупанти намагаються стерти ідентичність кримських татар

Росія заборонила вивішувати у школах Криму прапори кримськотатарського народу. Це є логічним продовженням утисків, з якими стикається корінний народ Криму вже понад 9 років.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, співзасновник громадської організації "Крим SOS" Алім Алієв. Він переконаний, що ніякі репресії Росії не зможуть знищити ідентичність кримських татар.

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Нові утиски в Криму

Було очікувано, що окупанти почнуть забороняти кримськотатарську символіку та культуру. Вони робили це й раніше, протягом 9 років окупації, щоправда, у гібридній формі. Зараз же цей процес проходить масово і відкрито.

"Росія не лише заборонила не лише вивішувати кримськотатарський прапор під час святкування першого дзвоника у школах, а й прибирає з підручників інформацію про День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який відзначають 18 травня", – розповів Алієв.

Ця ситуація буде тільки погіршуватись, бо просто зараз триває війна за українську та кримськотатарські ідентичності, які окупанти намагаються стерти на півострові.

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До окупації на півострові було 15 кримськотатарських шкіл. Зараз їх залишилось 7, але і в них вчити кримськотатарську мову стає дуже складно. Тому для того, щоб зберегти ідентичність майбутнього покоління, батьки додатково вчать своїх дітей вдома.

Алім Алієв про утиски кримських татар: дивіться відео

Попри всі заборони, школярі продовжують приносити до школи символіку корінного народу. Ніякі заборони не відберуть у кримських татар гордості за свій прапор та історію свого народу.

"Кримськотатарський прапор – це прапор свободи, і в тому числі – символ повернення українського Криму. Окупантів дратує, що повернення синьо-жовтих прапорів на півострів може статися вже дуже скоро", – переконаний Алієв.

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