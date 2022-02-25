Окупанти заходять в житлові будинки Гостомеля, щоб їх не вибивали ЗСУ, – соцмережі
Під Києвом в район Гостомеля продовжуються бої. Проросійські окупанти втомлюються та шукають схованку.
Вони заходять в житлові будинки населеного пункту, аби наші захисники їх не вбивали. Інформацію про це активно поширюють в соцмережах, повідомляє 24 канал.
Важливо ЗСУ відбили окупантів з Гостомеля, але бої ще тривають
"На коліна, повзти на колінах"
Як розповідають користувачі в інстаграмі, проросійські бойовики виганяють жителів будинку.
"Вони в будинки зайшли, щоб наші їх не розбомбили. Мене вигнали дослівно "на коліна, повзти на колінах". "Ідіть на *** звідси". Водночас направляють дуло в лоб", – пишуть в мережі.
Чат мешканців одного із будинків Гостомеля / Скриншот телеграму "Несемось!".
Жителів міста забирають під заборами
Як повідомили користувачі мереж, в Гостомелі мирних жителів забирають прямо під огорожами. "Вриваються в будинки і виганяють людей", – мовиться публікаціях.
Таку інформацію поширюють соцмережами / Скриншот телеграму "Несемось!"
Що відбувається в Гостомелі
Збройні сили України продовжують боротися з ворогом в Гостомелі. Активні дії агресор почав в населеному пункті 24 лютого. Однак наші захисники відбивають танки та збивають російські гелікоптери.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!