Окупанти могли захопити військове містечко у Малинівці, – ЗМІ

Російським загарбникам нібито вдалося захопити військове містечко у Малинівці, що на Харківщині. Бої за населений пукт тривають.

Ситуація там постійно змінюється, про це повідомляють джерела 24 каналу в медіа.

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Варто зауважити, що Збройні сили України вже неоднарозово повертали собі контроль над селами, містечками чи містами на усіх фронтах. Перемоги наших захисників супроводжувалися тотальною ліквідацією російських солдатів, а також потужним знищенням військової техніки загарбників.