Росіяни закріплюються в Калиновому та пускають дрони на Костянтинівку, – DeepState

Окупанти намагаються фіксуватися в Калиновому, що на Донеччині. Російська армія заводить туди штурмові групи та планує тиснути далі по лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Ситуація на Торецькому напрямку

Російські солдати підійшли ближче до Калинового та закріпляються в селі. Вони стягують до населеного пункту піхоту, налаштовують ближче до нього логістику та зв'язок. Також за даними аналітиків, окупанти готуються чинити натиску на ЗСУ в бік Старої Миколаївки та траси на Костянтинівку.

Вороги можуть рухатися на Костянтинівку після захоплення Калинового: показуємо на карті

Як зазначають військовослужбовці, російські окупанти запускають на цій ділянці багато дронів. Сюди також перекинули російські екіпажі, які раніше воювали на Курщині. Так противник все більше намагається вибити логістику та спокійно може долітати до самої Костянтинівки.

До слова, окупанти не полишають намірів перетнути трасу Покровськ – Костянтинівка. Росіяни проводять атаки по всьому її напрямку. Наразі всі гарячі напрямки зазнають масованих атак ворога, але Донеччина для Росії є найбільш пріоритетною ціллю.