Росіяни за допомогою БпЛа замінували декілька ділянок у Харківській області, – ОТУ "Харків"

Військові прозвітували про ситуацію на Харківському напрямку. За їхніми словами, російська армія продовжує заміновувати території області.

Зокрема, один з таких випадків зафіксовано у ніч на понеділок, 7 жовтня. Про це розповіли в ОТУ "Харків".

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Заміновано територію поблизу Лук'янців

Сили оборони зафіксували, як у нічний час росіяни замінували територію неподалік Лук'янців. Населений пункт розташований приблизно за 4 кілометри від російського кордону.

Здійснили окупанти мінування дистанційно – за допомогою БпЛа. Тепер місцевість небезпечна через розташовані там протипіхотні міни.

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ,

– розповіли військові.

Російська армія на Харківщині контролює повітряну обстановку з метою оповіщення своїх підрозділів про застосування українських БпЛа, переміщує особовий склад на деяких позиціях, проводить активну розвідку дронами, відновлює систему зв'язку, здійснює заходи логістичного забезпечення, обстрілює з важких вогнеметних систем.

Загалом протягом доби 6 жовтня там відбулося 6 боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська. Росіяни завдали 5 авіаударів 10 КАБами та 43 удари дронами-камікадзе. Зафіксовано 306 обстрілів позицій української армії.

ЗСУ своєю чергою також завдають ударів по російських позиціях на цьому напрямку. За 6 жовтня ліквідовано 32 окупанти, ще 46 – поранено. Загалом ворог на Харківському напрямку втратив 76 одиниць озброєння та військової техніки, 47 укриттів для особового складу, пункт управління БпЛа та місце зберігання боєприпасів.