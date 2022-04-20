Окупанти на Запоріжжі влаштували бунт через гроші: кадирівці жорстоко вбили організаторів

Російські окупанти на запорізькій землі влаштували бунт. Зокрема росіяни почали відмовлятись воювати, бо їм не платять зарплату.

Інцидент трапився 18 квітня. Відомо, що бунт намагались "зупинити" кадирівці, вбивши організаторів.

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Російські окупанти влаштували бунт: кадирівці вбили росіян

За даними українських розвідників, вчора в Пологівському районі області почалися бунти російських військовослужбовців: солдати Росії не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей,

– повідомили у Запорізькій ОВА.

Натомість бунт хотіли зупинити кадирівці – вони жорстоко вбили трьох організаторів, які були готові здавати зброю і їхати додому.

"У той самий час, постачання зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняється", – зауважили в ОВА.

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