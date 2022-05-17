Окупанти на Запоріжжі готують підґрунтя для псевдореферендумів: залучають колаборантів

Російські окупанти готують місцеве населення до фейкових референдумів в тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області. Їм активно допомагають колаборанти.

Росіяни залякують представників легітимних органів влади та членів їхніх родин. Натомість окупанти якнайшвидше намагаються встановити проросійських гауляйтерів: призначають різних зрадників, які намагаються керувати населеними пунктами.

Важливо У МВС не вірять, що активна фаза війни може тривати до кінця 2023 року

Готують населення до псевдореферендумів

В Силах оборони Запорізького краю наголошують, що багато з цих колаборантів-зрадників мають кримінальне минуле. Їм наказують потрохи готувати місцеве населення до проведення фейкових "референдумів".

В багатьох зайнятих населених пунктах області рашисти призначають зрадників-колаборантів або "лояльних до росії смотрящих", часто з кримінальним минулим аби вони починали активні заходи з підготовки місцевих громадян для проведення фейкових референдумів, – йдеться у дописі.

Крім того, простих громадян серйозно залякують. Окупанти намагаються "задавити" протестні рухи – посилений адміністративно-поліцейський режим. Однак їм нічого не вдається – українці продовжують боротися проти російських загарбників.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя

В Енергодарі росіяни почали вриватися у квартири мирних людей та забирати чоловіків. Так вони хочуть створити чергову картинку для своєї пропаганди: нібито жителі міста вимагають приєднатися до Росії. Насправді загарбники просто намагаються остаточно відібрати Запорізьку АЕС та приєднати її до "Росатома".

В Мелітополі окупанти шантажують місцеве населення. Так вони хочуть здобути його лояльність. Росіяни почали розповідати місцевим бюджетникам, що в місті нібито багато переселенців з Маріуполя, які готові допомагати окупантам. Тому, якщо вони не почнуть співпрацювати з ними, то просто втратять роботу.

Упродовж 16 травня українські військові знищили 20 російських окупантів, ще 33 – зазнали поранень. Окрім того, загарбників серйозний "мінус" в техніці: 5 танків, 1 самохідна артилерійська установка, 5 бойових броньованих машин, 8 одиниць автомобілів, 3 міномети.

16 травня росіяни зруйнували дорогу між Пологами та Гуляйполем. Окрім цього, вони регулярно обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії, мінометів, та реактивних систем залпового вогню. Також цього ж дня загарбники гатили по Гуляйполю та Кам’янському: пошкоджені цивільна інфраструктура та житлові будинки.

Важливо – де були обстріли: ситуація по областях України: дивіться відео