Окупанти на Запоріжжі обстріляли важкою артилерією Оріхів та Преображенку

Російські окупанти 18 квітня обстріляли з "Градів" Оріхів та Преображенку. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Кримінальне провадження вже розпочали. Розслідування проводять за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Військові країни-агресорки із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерійських засобів ураження у черговий раз обстріляли місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни обстрілюють будинки мирного населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

ДСНС допомогла постраждалій дівчинці

У Запорізькій області рятувальники ДСНС допомогли 12-річній Софійці дістатися до лікарні в обласному центрі. Дівчинка постраждала, коли росіяни обстрілювали місто Пологи.

Софійка травмувалася на території одного з приватних домоволодінь. Ударною хвилею її відкинуло додолу. За попередніми даними, вона отримала травми черевної порожнини.

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