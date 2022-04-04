Окупанти запускають фейк, що "ЗСУ застосували хлор та фосфор на різних ділянках фронту"

Російська пропаганда створила черговий фейк щодо українських захисників. Окупанти стверджують, що ЗСУ, мовляв, "застосовували хлор та фосфор" на Херсонщині та Луганщині.

Нові вигадки російських пропагандистів розвінчують у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Українські експерти кажуть, що це спроба окупантів підготувати інформаційне поле для виправдання воєнних злочинів Росії.

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Брехливу тезу поширюють через прокремлівські телеграм-канали

Брехливу тезу активно поширюють через прокремлівські телеграм-канали. У такий спосіб населення хочуть ще й залякати, і це саме тоді, коли передислоковуються війська агресора на Донбасі та Півдні.

Самі окупанти активно використовують фосфорні бомби

При цьому самі окупанти активно використовують фосфор, зокрема, на території окупованих територій Донбасу. Це для того, аби перекласти провину на українських військових за використання забороненої зброї.

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