Все частіше падають на голови росіянам: як можна убезпечити українські території від КАБів

Російські бомби-планувальники, якими країна-агресорка цілила по Україні, часто падали на її власній території. Про це пише видання The Washington Post. Повідомляється про понад 38 бомб, які впали в Бєлгородській області з квітня 2023 року по квітень 2024 року.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Росія намагається максимально використовувати свою авіацію з пусками КАБів, щоб перехопити ініціативу.

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Перед окупантами постає декілька викликів

Тимочко пояснив, що перед російською армією постають виклики, адже авіація зношується. А щоб підтримувати інтенсивність руху російських військ і застерігатись, щоб не було проривів у їхніх лініях оборони, Росія намагається виробляти більше пускових установок під авіаційні бомби.

Коли є тиск на виробника, часто пропускається багато експертних оцінок якості виробів. Це стає наслідком обвалу бомб. З 2024 року зафіксовано понад 100 авіабомб, які впали на території Бєлгородщини й Ростовщини,

– розповів Тимочко.

В Україну нещодавно надійшла 3 система Patriot від Німеччини. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, чим більше Україна зможе наситити системи ППО, тим значно вдасться зменшити рух російської авіації.

"Але все-таки будемо акцентуватись на знищенні їхньої авіації, складських приміщень в тилу ще до моменту підльоту, тобто на території Росії. Україна не сидить склавши руки, намагається максимально вчепитися за ворожу "оборонку", аби її нищити. Цей процес довготривалий і складний", – пояснив Тимочко.

Тимочко зауважив, що українська сторона має переконати партнерів надати ЗСУ дозвіл застосовувати їхню зброю повноцінно, тобто бити вглиб Росії. Таким чином вдасться пришвидшити процес знищення ворожої авіації та вберегти українські міста від ударів ворога.