Окупанти запустили кілька груп "Шахедів": де є загроза удару

Російські загарбники не припиняють терор мирного населення України. У ніч на 17 листопада бійці Путіна вкотре запустили "Шахеди".

Повітряні сили вже попередили про декілька груп ударних дронів. Що відомо про цю ворожу атаку, передає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, загрозу застосування ударних дронів, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.