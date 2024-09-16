Окупанти запустили кілька груп "Шахедів": де є загроза удару
Джерело:Повітряні сили
Російські загарбники не припиняють терор мирного населення України. У ніч на 17 листопада бійці Путіна вкотре запустили "Шахеди".
Повітряні сили вже попередили про декілька груп ударних дронів. Що відомо про цю ворожу атаку, передає 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, загрозу застосування ударних дронів, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Відбій загрози застосування балістики на Півдні. У Сумах прогриміли вибухи. Згодом були повторні. Загроза застосування балістики на Півдні. Швидкісна ціль на Сумщині. Активність російської тактичної авіації на Сході. Активність російської тактичної авіації на Півдні. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Сумська ОВА повідомила, що ввечері 16 вересня ворог завдав авіаційного удару по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед". На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. В яких областях повітряна тривога: дивіться на карті "Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину. "Шахеди" на Сумщині курсом на Харківщину.
– наголосили Повітряні сили.
Відбій загрози застосування балістики на Півдні.
У Сумах прогриміли вибухи. Згодом були повторні.
Загроза застосування балістики на Півдні.
Швидкісна ціль на Сумщині.
Активність російської тактичної авіації на Сході.
Активність російської тактичної авіації на Півдні.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Сумська ОВА повідомила, що ввечері 16 вересня ворог завдав авіаційного удару по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
В яких областях повітряна тривога: дивіться на карті
"Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину.
"Шахеди" на Сумщині курсом на Харківщину.