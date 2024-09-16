Окупанти запустили кілька груп "Шахедів": де є загроза удару

16 вересня 2024, 22:39
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Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Повітряні сили

Російські загарбники не припиняють терор мирного населення України. У ніч на 17 листопада бійці Путіна вкотре запустили "Шахеди".

Повітряні сили вже попередили про декілька груп ударних дронів. Що відомо про цю ворожу атаку, передає 24 Канал.

Дивіться також На Київщині вночі "Шахед" упав і здетонував прямо на подвір’ї

До речі, оперативно про тривоги, загрозу застосування ударних дронів, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

23:50, 17 вересня

Відбій загрози застосування балістики на Півдні.

23:26, 17 вересня

У Сумах прогриміли вибухи. Згодом були повторні.

23:29, 16 вересня

Загроза застосування балістики на Півдні.

23:25, 16 вересня

Швидкісна ціль на Сумщині.

23:15, 16 вересня

Активність російської тактичної авіації на Сході.

22:53, 16 вересня

Активність російської тактичної авіації на Півдні.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– наголосили Повітряні сили.

22:48, 16 вересня

Сумська ОВА повідомила, що ввечері 16 вересня ворог завдав авіаційного удару по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

22:45, 16 вересня

В яких областях повітряна тривога: дивіться на карті

22:33, 16 вересня

  • Група "Шахедів" на Сумщині, продовжують рух в напрямку Чернігівщини.
  • Група "Шахедів" на Полтавщині, продовжують рух в напрямку Київщини.
21:47, 16 вересня

"Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину.

20:16, 16 вересня

"Шахеди" на Сумщині курсом на Харківщину.