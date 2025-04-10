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10 квітня, 09:01
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Окупанти запустили по Україні 145 безпілотників: яку кількість дронів збила ППО та де

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія запустила 145 ударних безпілотників "Шахед" та інших типів по Україні з різних напрямків.
  • Сили ППО збили 85 ударних БпЛА, 49 безпілотників-імітаторів втратили локацію без негативних наслідків.

Російська армія в ніч на 10 квітня запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". По ворожих дронах працювала наша протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО по "Шахедах" вночі 10 квітня

Повітряні сили розповіли, що в ніч на 10 квітня 2025 року (із 19:00 9 квітня) противник атакував Україну 145 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни,
– мовиться у повідомленні.


Скільки "Шахедів" збила протиповітряна оборона / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.