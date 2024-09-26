Окупанти запустили по Україні ракети та 78 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Росія продовжує запускати по Україні ударні дрони типу "шахед". Відомо, що по цілях працювала протиповітряна оборона.

Вночі проти 26 вересня Росія атакувала Україну з повітря. Відомо, що Росія запустила по нашій державі 78 "Шахедів".

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Як відпрацювали сили ППО

Повітряні сили відзвітували, що Сумську область двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних безпілотних ударних апарати. Їх запускали із Приморсько-Ахтарську, Орла, Курська.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Повітряні сили збили 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 66 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.