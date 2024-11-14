Окупанти запустили "Шахеди": які області під ворожою атакою
Ввечері 14 листопада російські загарбники вкотре запустили ударні дрони. У частині областей оголошена тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.
І знову вибух в Одесі. В Одесі продовжує працювати ППО. Труханов: "Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста" ПС закликали одеситів бути в укриттях. Нові вибухи в Одесі. Мер Одеси закликав: "Центральна частина міста, будьте обережні!". Повітряні сили повідомили про нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу. Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті Повторні вибухи в Одесі. В Одесі пролунали вибухи. Російські безпілотники на Миколаївщині, курс північно-західний. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі працює ППО. Швидкісна ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. Ворожі дрони з акваторії Чорного моря курсом на Одещину. На Дніпропетровщині й Одещині ракетна небезпека. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину. БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.
Де летять "Шахеди"
І знову вибух в Одесі.
В Одесі продовжує працювати ППО.
Труханов: "Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста"
ПС закликали одеситів бути в укриттях.
Нові вибухи в Одесі.
Мер Одеси закликав: "Центральна частина міста, будьте обережні!".
Повітряні сили повідомили про нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Повторні вибухи в Одесі.
В Одесі пролунали вибухи.
Російські безпілотники на Миколаївщині, курс північно-західний.
Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі працює ППО.
Швидкісна ціль у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Ворожі дрони з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
На Дніпропетровщині й Одещині ракетна небезпека.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччину.
БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.