Окупанти запустили "Шахеди": які області під ворожою атакою

Ввечері 14 листопада російські загарбники вкотре запустили ударні дрони. У частині областей оголошена тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.