Окупанти запустили "Шахеди": в яких областях загроза ударних БпЛА

Російські військові продовжують тероризувати українців дронами-камікадзе. Відомо, що у ніч проти 6 квітня ворог запустив "Шахеди", через що у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Наголошуємо, що якщо у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу, то слід негайно ж вирушати до укриття і не покидати його до відбою. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та життя. І не забувайте, що небезпечні не лише "Шахеди", а й їхні збиті уламки, які падають на землю.

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Росіяни атакують "Шахедами"

Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській і Сумській областях.Повітряні сили зазначили, що БпЛА на Полтавщині у районі Миргорода.Відомо, що БпЛА з Херсонщини у Дніпропетровській області, курсом на Дніпро. І що ще "Шахеди" з Херсонської області рухаються у напрямку Миколаївської, курс північно-західний.Повтіряні сили пишуть: "БпЛА на сході Полтавської області, рухається північно-західним курсом".Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння мешканців Сумської області.Повітряні сили зазначили, що декілька нових груп ударних БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.