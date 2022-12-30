Маразм не знає меж: окупанти зарахували вкраденого з Херсона єнота до університету

Російські окупанти не збираються віддавати вкраденого в Херсоні єнота. Ба більше, вони додумались зарахувати тваринку до університету.

Пропагандисти всерцоз розповідають про зарахування єнота до університету. Кажуть, що так званий "декан" університету в Мелітополі підписав "наказ".

До речі Прокидаємось – усе розгромлене: окупанти жаліються на нічні диверсії вкраденого єнота

Єнота зробили "студентом"

29 грудня єнота "зарахували" на спеціалізований факультет інформаційної безпеки. Для вкрадеого "студента" підписали залікову книжку й побажали успіхів підготовці до атестації.

Перелякану тваринку окупанти притягнули до самого університету. Росіяни продовжують знущатись з єнота, знімаючи пропагандистські ролики. Схоже, маразм загарбників з часом лише міцнішає.

Як росіяни вкрали єнота

Коли окупанти тікали з Херсона, вирішили вкрасти із собою у тимчасово окупований Крим більшу частину колекції херсонського зоопарку.

Ще 5 листопада директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков заявляв, що тварин нібито вирішили "евакуювати". Росіяни оприлюднити відео, як вони забирали єнотів. Тваринки пручались і не хотіли, щоб їх чіпали, проте загарбників це не зупинило.

Російські десантники зробили єнота символом своїх "здобутків". Полонений російський "мобік" просив обміняти його на єнота. Втім, окупанти – ні в яку.