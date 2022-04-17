Ворог застосовує важку зброю, яку тільки може: героїчний захист Маріуполя потрапив на відео
Джерело:телеграм Петра Андрющенка
Російські військові не можуть взяти Маріуполь через потужний спротив Збройних Сил України. Українські воїни героїчно стоять на захисті міста, яке вже понад місяць перебуває у блокаді окупантів. Героїчний захист Маріуполя потрапив на відео.
Російські військові у відчаї
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео з міста. Він показав, як виглядає героїчний спротив українських захисників.
Це важливо Захисники Маріуполя тримають оборону попри вимоги загарбників здатися в полон, – Андрющенко
Андрющенко повідомив, що російські військові у відчаї, адже не можуть глобально просунутись у Маріуполі. Через це окупанти використовують всю важку зброю, яку можуть.
Але героїзм та професійність наших захисників нівелює всі намагання окупантів,
– зазначив він.
Відео героїчного захисту Маріуполя
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