Ворог застосовує важку зброю, яку тільки може: героїчний захист Маріуполя потрапив на відео

Російські військові не можуть взяти Маріуполь через потужний спротив Збройних Сил України. Українські воїни героїчно стоять на захисті міста, яке вже понад місяць перебуває у блокаді окупантів. Героїчний захист Маріуполя потрапив на відео.

Російські військові у відчаї

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео з міста. Він показав, як виглядає героїчний спротив українських захисників.

Це важливо Захисники Маріуполя тримають оборону попри вимоги загарбників здатися в полон, – Андрющенко

Андрющенко повідомив, що російські військові у відчаї, адже не можуть глобально просунутись у Маріуполі. Через це окупанти використовують всю важку зброю, яку можуть.

Але героїзм та професійність наших захисників нівелює всі намагання окупантів,

– зазначив він.

Відео героїчного захисту Маріуполя

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