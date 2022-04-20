Окупанти застосовують авіацію й повітряну розвідку на Донбасі

Російські окупанти не полишають надій на встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Для спроби втілити свої загарбницькі плани, загарбники використовують авіацію та повітряну розвідку.

Також окупанти завдають авіаударів по інфраструктурі. Про це свідчать дані Генштабу.

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Окупанти застосовують дальню авіацію

Росіяни систематично завдають авіаударів по об'єктах як військової, так і цивільної інфраструктури. Зокрема для цього використовують і дальню авіацію.

Окупанти активно використовують авіацію та повітряну розвідку на території Донбасу.

Ворог намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки,

– повідомили в Генштабі.

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