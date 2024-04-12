Окупанти завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум

Загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Сьогодні вони вдарили по Сумах.

Як повідомила Сумська ОВА, ворог цілив по об'єктах, які не мають стосунку до військової справи.

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"Приліт" у Сумах

Так, незадовго до 15:00 Повітряні сили попередили, що противник здійснив пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині. Вже за кілька хвилин в обласному центрі пролунали вибухи.

Пізніше влада повідомила, що окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. Попередньо, постраждалих серед людей немає.

Наразі на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, що останнім часом противник почав частіше використовувати авіаційні бомби для ударів по українських містах. Зокрема, у ГУР зазначили, що Росія нарощує виробництво КАБів та ФАБів.

Так, наприкінці березня країна – агресорка вперше застосувала важку авіабомбу ОДАБ-1500 для удару по селу Велика Писарівка на Сумщині.

Зазначимо, що ОДАБ-1500 – термобаричний снаряд радянських часів, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю, після чого займається.

Такий боєприпас у порівнянні з класичним має велику силу ураження.

Раніше Росія використовувала подібні бомби, але меншої маси: від 170 до 500 кілограмів, проте зараз маса становить до 1,5 тонни.

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