Окупанти завдали авіаудару по Охтирці: моторошне відео

8 березня 2022 , 02:47
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Джерело:

телеграм Дмитра Живицького

Росія у ніч з 7 на 8 березня завдала авіаудару по Охтирці. Ворог влучив у центр житлового масиву. Зруйнувано продуктовий магазин.

Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – заявив, що ситуація в Охтирському районі залишається надскладною. Зокрема, ворог знову бомбив Охтирку.

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Розбиті житлові квартали та уже і так зруйнована російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби,
– заявив Живицький.

Авіаудар по Охтирці: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало