Окупанти завдали двох ракетних ударів по Дніпру, одну ракету збила ППО
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Окупаційні війська Росії ввечері 4 травня запустили дві ракети на Дніпро. Одну з них змогли збити українські ППО.
Друга ж ракета таки долетіла і завдала руйнувань. Про це стало відомо о 22:16 із публікації Дніпропетровської ОВА.
Цього ж дня Філатов повідомив про обстріли прямо у центрі Дніпра
Ударна хвиля була досить сильна
Наразі вже відомо, що ракета поцілила в залізничну інфраструктуру. На щастя, людей не зчепило, проте призупинився рух потягів.
Зупинка неподалік від місця влучання ракети / Фото Суспільного
Удар був досить сильний, тому в будинках біля місця влучання ракети теж були пошкодження. Там повилітали шибки із вікон.
Пошкодження в будівлі біля місця влучання ракети / Фото Суспільного
Не вперше за цей день
Також 4 травня о 20 годині з'явилися повідомлення про вибухи в центрі Дніпра. Згодом мер міста Борис Філатов написав, що тоді обстріляли об'єкти в місті й працювала ППО.